¿Quién era Yeison Jiménez, el cantante de música popular que murió en una avioneta en Paipa, Boyacá?

¿Quién era Yeison Jiménez, el cantante de música popular que murió en una avioneta en Paipa, Boyacá?

El artista Yeison Jiménez construyó una carrera marcada por la constancia y el contacto directo con su público, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más influyentes del género regional.

