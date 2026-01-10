¿Quién era Yeison Jiménez, el cantante de música popular que murió en una avioneta en Paipa, Boyacá?

El cantante Yeison Jiménez, de 34 años, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, murió luego de un siniestro aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá este sábado 10 de enero.

Yeison Jiménez era uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana en la actualidad. Nacido en Caldas, el artista construyó una carrera marcada por la constancia y el contacto directo con su público, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más influyentes del género regional.

Jiménez logró ampliar su impacto más allá de la música, desarrollando proyectos comerciales y experiencias para sus seguidores que fortalecieron su marca personal. Su ascenso alcanzó un punto histórico el 26 de julio de 2025, cuando se convirtió en el primer cantante de música popular en llenar en solitario el Estadio El Campín de Bogotá.

Yeison Jiménez. Foto: Instagram

El evento reunió a más de 45.000 asistentes y contó con una producción de gran formato, artistas invitados y el uso de nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y pirotecnia, marcando un precedente para el género en escenarios tradicionalmente ocupados por otros estilos musicales.



El éxito de ese concierto hizo parte de su gira ‘Mi Promesa Tour’, con la que recorrió varias ciudades del país y del exterior. Tras la masiva respuesta del público y la presión de sus seguidores en redes sociales, Jiménez anunció una segunda presentación en El Campín, que estaba programada para el 28 de marzo de 2026.

