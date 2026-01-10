Esta es la causa de la muerte del cantante Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá

Luego de que en horas de la tarde de este sábado 10 de enero se conociera el accidente de una avioneta vinculada al cantante de música popular Yeison Jiménez, en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, continúan saliendo a la luz nuevos detalles sobre el siniestro.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil confirmó que “se ha verificado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama”, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de atención y verificación en el lugar.

Foto: Paola España Comunicaciones

De acuerdo con la información oficial, las muertes registradas fueron producto de un accidente aéreo. La Aeronáutica Civil informó además que la aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y que había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Además, recordaron que en la avioneta se movilizaba:



Yeisson Jimenez

Juan Manuel Rodriguez

Oscar Marin

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Yeison Jiménez era uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana en la actualidad. Nacido en Manzanares, Caldas, el artista construyó una carrera marcada por la constancia y el contacto directo con su público, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más influyentes del género regional.