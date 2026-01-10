En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Esta es la causa de la muerte del cantante Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá

Esta es la causa de la muerte del cantante Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá

Yeison Jiménez era uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana en la actualidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad