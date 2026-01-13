En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Así se enteró Jhonny Rivera del mortal accidente de Yeison Jiménez: "Estoy todavía en shock"

Así se enteró Jhonny Rivera del mortal accidente de Yeison Jiménez: "Estoy todavía en shock"

Inicialmente, los medios reportaron que el siniestro pertenecía a una escuela de aviación, pero el círculo cercano de artistas ya manejaba la devastadora verdad antes de que se hiciera pública.

Publicidad

Publicidad

Publicidad