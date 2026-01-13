Así se enteró Jhonny Rivera del mortal accidente de Yeison Jiménez: "Estoy todavía en shock"

La música popular colombiana atraviesa uno de sus momentos más amargos tras el fallecimiento del artista Yeison Jiménez. En una emotiva entrevista, el reconocido cantante Jhonny Rivera compartió detalles profundos sobre su relación con el intérprete, los pormenores de cómo se enteró de la tragedia y el vacío que deja un hombre que, según sus palabras, "rompió el paradigma de la edad" en el género.



Un encuentro marcado por la persistencia y el talento

Rivera recordó con nostalgia que su primer encuentro real con Yeison ocurrió en la cárcel de Manizales, donde Jhonny solía presentarse. Allí, un joven e inquieto se acercó para escurrirlo a preguntas sobre cómo incursionar en la radio y el mundo musical. "Él se abría espacio. Maestro, yo quiero saber unas cosas... muy preguntón y se hacía notar", relató Rivera, destacando que esa tenacidad y falta de timidez fueron las que cimentaron una amistad que luego se fortalecería en visitas personales y colaboraciones profesionales.

Jhonny Rivera. Foto: Instagram Jhonny Rivera.

El trágico aviso: "Yeison Jiménez se mató"

Uno de los momentos más desgarradores de la entrevista fue el relato de cómo se difundió la noticia del accidente. Jhonny Rivera reveló que fue de los primeros en enterarse gracias a una llamada de Pipe Bueno. Pipe le informó que una avioneta se había estrellado en Paipa y que, tras verificar la matrícula que él conocía bien, confirmó que se trataba de la aeronave de Yeison. Inicialmente, los medios reportaron que el siniestro pertenecía a una escuela de aviación, pero el círculo cercano de artistas ya manejaba la devastadora verdad antes de que se hiciera pública.

Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez Foto: Instagram

La muerte de Yeison no solo deja un vacío personal, sino también profesional. Rivera confesó que justo el día anterior al homenaje tenían planeada una reunión en casa de Jessi Uribe para grabar el video de una canción dedicada a la Selección Colombia por el mundial.

El proyecto, que involucraba a los mayores exponentes del género, quedó en fase de maqueta.



Pese a su cercanía, Jhonny Rivera ha optado por mantener una distancia prudente con la esposa e hija de Yeison, basándose en su propia experiencia tras la muerte de su padre. "Son momentos tan íntimos que uno no quiere ser imprudente", afirmó, mencionando que solo ha tenido contacto breve con la hermana del cantante y con su equipo de trabajo para coordinar el homenaje en Bogotá.

Escuche aquí la entrevista: