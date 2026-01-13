En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Hermano menor de Yeison Jiménez envía sentido mensaje tras la muerte del artista: "Hermanito mío"

Hermano menor de Yeison Jiménez envía sentido mensaje tras la muerte del artista: "Hermanito mío"

En medio de la conmoción y mientras se espera la entrega de los cuerpos a sus familiares, el hermano menor del artista Yeison Jiménez envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Hermano menor de Yeison Jiménez envía sentido mensaje tras la muerte del artista: "Hermanito mío"
Hermano menor de Yeison Jiménez envía sentido mensaje tras la muerte del artista: "Hermanito mío"
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad