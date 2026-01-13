Hermano menor de Yeison Jiménez envía sentido mensaje tras la muerte del artista: "Hermanito mío"

La familia de Yeison Jiménez continúa compartiendo mensajes de tristeza en medio del profundo dolor que dejó su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá. El artista se dirigía hacia Marinilla, junto a su equipo de trabajo, cuando la avioneta en la que viajaban sufrió el siniestro.

En horas de la tarde de este lunes 13 de enero, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que ya fueron plenamente identificados los cuerpos del cantante y de las demás personas que lo acompañaban en el vuelo.

Cabe recordar que en el accidente ocurrido en Paipa, Boyacá, perdieron la vida:



Yeison Jiménez, cantante de música popular.

cantante de música popular. Capitán Hernando Torres , piloto de la aeronave.

, piloto de la aeronave. Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Óscar Marín, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Weisman Mora, integrante del equipo del artista.

En medio de la conmoción y mientras se espera la entrega de los cuerpos a sus familiares, el hermano menor del artista envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram, Alejo Jiménez compartió una serie de fotografías de algunos viajes junto a Yeison, incluyendo recuerdos de su infancia.



"No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte. TE EXTRAÑO MÁS DE LO QUE LAS PALABRAS PUEDAN DECIR, PERO TE AMO MÁS DE LO QUE EL TIEMPO PODRÁ BORRAR", escribió Alejo.

Además, agregó: "Desde que te fuiste, el silencio pesa más; los días se sienten incompletos y el corazón aprende a latir con ausencia. El dolor de no tenerte aquí es inmenso, pero más grande aún es el amor que sembraste en mi vida. Fue un hasta luego lleno de lágrimas y amor.Hasta que el tiempo nos vuelva a unir y pueda abrazarte una vez más".

Por último, Alejo recordó los planes que tenía junto a su hermano y expresó la frustración por los proyectos que quedaron inconclusos: "Maldita sea… nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías. Voy a extrañar tus consejos y tus regaños. TE AMO POR SIEMPRE".