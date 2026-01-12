Medicina Legal identifica los cuerpos de los fallecidos en el accidente de Yeison Jiménez

El país continúa sumergido en la tristeza por el trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo. En medio del duelo, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que ya fueron identificados los cuerpos del artista, así como el resto de integrantes que lo acompañaban en el vuelo que se desplomó este fin de semana, cuando la avioneta despegaba desde Paipa, Boyacá.

La confirmación representa un paso clave dentro de los procedimientos forenses y, además, permite que las familias puedan iniciar los actos fúnebres y de despedida. Mientras tanto, el impacto de la tragedia sigue siendo profundo entre seguidores, colegas y la escena musical del país.



Medicina Legal identificó a las víctimas del accidente aéreo en Paipa

De acuerdo con la información revelada, los análisis forenses comenzaron desde el pasado domingo en la sede central de Medicina Legal en Bogotá. Un equipo especializado adelantó las necropsias y logró establecer la identidad de las seis víctimas, entre ellas la del intérprete de ‘Aventurero’.

Entre los cuerpos identificados se encuentran el del cantante y los de otros integrantes de su equipo de trabajo, incluido el capitán de la aeronave, Fernando Torres, y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Los cuerpos estarían siendo preparados para su entrega a los familiares, después de las 6:00 de la tarde de este lunes 12 de enero, mientras avanzan los protocolos correspondientes.

Accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez Foto: suministrada

El último viaje de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez había cumplido una presentación en Málaga, Santander, y tenía previsto desplazarse desde Paipa hasta Medellín para continuar con su agenda artística. Ese mismo sábado debía presentarse en el municipio de Marinilla, en el oriente de Antioquia, concierto que finalmente no pudo realizarse.

La muerte del artista, nacido en Manzanares, Caldas, fue confirmada minutos después del accidente por su propio equipo de trabajo. La noticia sacudió al género de música popular, donde Jiménez se había consolidado como una de las figuras más influyentes y reconocidas de los últimos años.

Medicina Legal emite comunicado sobre Yeison Jiménez Suministrado

¿Cuándo serán los actos fúnebres de Yeison Jiménez?

Tras la confirmación de las identidades de las personas fallecidas, la organización de Yeison Jiménez informó que se espera realizar homenajes en memoria de las seis víctimas del siniestro. Sin embargo, hasta el momento no se han definido ni la fecha ni el lugar de estos actos.

Aún resta la culminación de los trámites en Medicina Legal para avanzar en la entrega de los cuerpos y, posteriormente, en los actos fúnebres y de homenaje, mientras el país continúa despidiendo a uno de los nombres más representativos de la música popular colombiana.