Lotería de Medellín, resultado del último sorteo hoy viernes 27 de febrero de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4824, realizado el viernes 27 de febrero de 2026, una jornada que generó gran expectativa entre miles de jugadores en Colombia.

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, ganador del Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas entregadas en lo que va del 2026 en el país. Este billete se convirtió en el más buscado de la jornada y marcó un nuevo capítulo en la historia reciente de este tradicional juego de azar.



Premios secos del sorteo 4824 de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el plan de premios del sorteo 4824 incluyó múltiples premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según informó la entidad a través de sus canales oficiales.

Si alguno de estos números coincide con su billete, se recomienda verificar cuidadosamente el resultado con la imagen oficial publicada por la entidad antes de iniciar el proceso de reclamación.



Un sorteo que mantiene la confianza de los colombianos

Cada edición de la Lotería de Medellín concentra la atención de jugadores en distintas regiones del país. Más allá del atractivo económico de sus premios, esta entidad se ha consolidado por su trayectoria, transparencia y credibilidad.

En el sorteo 4824, miles de personas siguieron la transmisión oficial con la ilusión de convertirse en nuevos millonarios. Además, la lotería continúa destacándose por su compromiso social, ya que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia.



¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales del sorteo 4824 pueden confirmarse a través de:



El canal oficial de YouTube de la Lotería de Medellín.

Las plataformas digitales e institucionales autorizadas.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite de cobro, garantizando así la correcta validación del número y la serie correspondiente.

