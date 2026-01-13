En vivo
Anato asegura que un 33 % del sector turístico se mantiene en la informalidad

Anato asegura que un 33 % del sector turístico se mantiene en la informalidad

Anato insiste en avanzar hacia una mayor articulación entre las entidades del Estado, fortalecer la formalización empresarial y reforzar la seguridad y la estabilidad regulatoria como puntos importantes para recuperar el crecimiento y aumentarlo en el 2026.

