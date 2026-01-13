Anato asegura que un 33 % del sector turístico se mantiene en la informalidad

Anato advirtió sobre una problemática estructural que amenaza la sostenibilidad de la industria de los viajes en Colombia: la alta informalidad laboral, que alcanza el 33 % de las actividades del sector. Aunque el turismo mantiene un comportamiento estable, la falta de formalización ha llevado a que se evidencien actividades turísticas que no generan garantía a los usuarios.

En medio del cambio de gobierno, el turismo colombiano enfrenta retos estructurales que podrían definir su rumbo en los próximos años. La seguridad se consolida como un factor determinante para la competitividad del país, especialmente ante el riesgo de que Colombia vuelva a figurar en alertas o travel warnings internacionales, lo que afectaría directamente la llegada de viajeros extranjeros.

Otro eje clave es el fortalecimiento del Viceministerio de Turismo, considerado importante y principal para mejorar la regulación y aumentar la competitividad del sector. Esto implica la continuidad y actualización de sistemas de información estratégica como la Encuesta de Visitantes Internacionales, la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes, la Encuesta de Gasto Interno de Turismo y la Cuenta Satélite de Turismo, además de impulsar programas de formación en idiomas, competencias laborales y especialización académica para mejorar la calidad del servicio.

“El turismo hoy es uno de los principales motores de la economía colombiana, siendo el segundo generador de divisas del país con más de USD 11.000 millones al año, pero para que siga siendo un pilar de desarrollo se requieren políticas públicas que sean de Estado y no de gobierno”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



Esta situación se vuelve más preocupante tras la caída del 2 % registrada en 2025, un indicador que evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger la confianza de los viajeros y evitar un mayor debilitamiento del sector.

A estas problemáticas se suma la urgencia de modernizar la infraestructura y fortalecer la conectividad aérea. El sector también plantea mejorar la eficiencia de los controles migratorios, acelerar la transformación digital de destinos y empresas, y revisar las cargas tributarias, como el IVA en servicios turísticos y tiquetes aéreos, como una herramienta decisiva para dinamizar el turismo interno y preparar al país para un nuevo ciclo de crecimiento.

Frente a este panorama, Anato anunció que en 2026 enfocará sus esfuerzos en promover la formalización y la consolidación de políticas públicas de largo plazo, trabajando de manera conjunta con el sector público y privado para fortalecer y hacer más exigente el Registro Nacional de Turismo, con el objetivo de elevar los estándares