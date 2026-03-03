En vivo
Suben a seis los soldados estadounidenses muertos en el conflicto con Irán

Suben a seis los soldados estadounidenses muertos en el conflicto con Irán

"Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes", afirmó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.

