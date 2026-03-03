Embajador de Colombia en Arabia Saudí por ataques de Irán: "Es importante resguardarse"

Después del ataque con drones atribuido a Irán contra la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, el embajador de Colombia, Rayan El Barkachi Abou Trabi, hizo un llamado a la precaución para la comunidad colombiana residente en el país árabe. En diálogo con Mañanas Blu, el diplomático confirmó que, aunque no hubo víctimas, la situación “es de tensión” y pidió mantener la calma y la prudencia ante el posible escalamiento del conflicto en el Golfo Pérsico.

“Lo más importante es resguardarse”, advirtió el embajador al referirse a las medidas de seguridad que se están transmitiendo a los cerca de 1.100 colombianos residentes en Arabia Saudita, además de otros 900 con doble nacionalidad. Según explicó, en entrevista con Néstor Morales, la embajada ha enviado instrucciones oficiales “para salir solo a realizar actividades estrictamente necesarias” y seguir las recomendaciones de las autoridades locales y consulares.

El ataque, ejecutado con al menos ocho drones —dos de los cuales impactaron el edificio diplomático estadounidense—, ha reavivado la preocupación en la región. Aunque los daños fueron catalogados como menores, las imágenes de la embajada ardiendo circularon ampliamente en medios internacionales. Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron que “se reservan el derecho a responder” a la agresión.

Embajada de EEUU en Riad Foto: AFP

“No hay refugios designados en Riad”

Consultado sobre la preparación de la capital saudí frente a este tipo de ataques, El Barkachi aclaró que “no se han destinado zonas de refugio por parte del reino”, pero destacó la organización del país ante emergencias: “Arabia Saudita tiene un sistema en el que todos los teléfonos generan una alerta preventiva para la población ante cualquier situación”.



El diplomático señaló que pese al contexto bélico “la situación se mantiene de mucha calma y tranquilidad”, especialmente durante el mes de Ramadán, cuando la afluencia de peregrinos y actividades económicas se mantiene con normalidad. “No se han presentado compras de pánico ni alteraciones del orden público”, confirmó.

De acuerdo con el embajador, las autoridades saudíes han manejado el incidente “con la tranquilidad que se requiere” y continúan reforzando las medidas de defensa aérea, que lograron interceptar la mayoría de los drones lanzados.

Comunidad colombiana y medidas preventivas

El embajador reiteró el llamado de la Cancillería de Colombia, que recomendó a los nacionales en Arabia Saudita, Egipto y Omán permanecer en sus residencias y evitar desplazamientos o acercamientos a instalaciones militares. Según El Barkachi, si bien las zonas de riesgo directo son limitadas, “por precaución se hace el nombramiento de evitar pasar o estar por lugares que puedan tener esa connotación”.

Sobre la situación de los colombianos en el país árabe, explicó que la mayoría trabaja en la industria petrolera, la construcción, la salud y la educación, además de un pequeño grupo de estudiantes universitarios. “Las condiciones varían mucho dependiendo del sector y la empresa; algunos profesionales cuentan con vivienda, seguro médico y apoyo logístico, pero el costo de vida aquí es más alto”, señaló.

Comunicado de la Cancillería de Colombia sobre situación de colombianos en Medio Oriente

Diplomacia y comercio bilateral en expansión

Pese al delicado momento geopolítico, El Barkachi resaltó el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Colombia y Arabia Saudita desde la apertura de la misión diplomática en 2025. “Hemos logrado aumentar aproximadamente un 40% la balanza comercial a favor de Colombia”, dijo, destacando las exportaciones de café, cacao, carne y frutas como los principales productos en crecimiento.

Durante 2024, el intercambio comercial alcanzó la cifra récord de 97 millones de dólares, el mayor volumen en la historia bilateral. A este impulso contribuyó la visita oficial del presidente colombiano al reino el año pasado, invitado por el príncipe heredero y primer ministro saudí, encuentro que fortaleció la cooperación económica, cultural y turística.

El embajador también aclaró las polémicas sobre la sede diplomática en Riad, enfatizando que su selección obedeció a procesos regulados por la Cancillería y que el inmueble fue escogido bajo criterios de austeridad. Añadió que la residencia se ha convertido en un centro de diplomacia cultural con espacios para “clases de español, cocina colombiana y muestras turísticas de las seis regiones del país”.

Colombia mantiene presencia activa y prudente

El Barkachi aseguró que, en coordinación con el presidente y la Cancillería, el gobierno colombiano promueve “la posibilidad de diálogo” y un llamado a detener toda escalada bélica. “En esencia se debe cuidar y resguardar la vida y la paz en los territorios”, afirmó.

Mientras tanto, el cuerpo diplomático colombiano en Riad continúa operativo, prestando asistencia a sus connacionales y monitoreando la evolución de la crisis. Desde Bogotá, la Cancillería reiteró su seguimiento permanente al caso y su disposición para brindar apoyo consular a los nacionales en Medio Oriente.

El embajador concluyó con un mensaje de serenidad: “Por lo pronto, como les he dicho, y también para la familia de las personas que están acá, no hemos tenido ninguna alerta relacionada con actividades del conflicto. La situación está bajo control y seguimos atentos”.