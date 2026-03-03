En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que "pronto" se sabrá su respuesta por el ataque a la Embajada de EEUU en Riad

Trump dice que "pronto" se sabrá su respuesta por el ataque a la Embajada de EEUU en Riad

El ataque se produjo pocas horas después de que el departamento de Estado de Estados Unidos recomendara a sus ciudadanos en catorce países de la región, incluidos Arabia Saudita, Jordania, Líbano, entre otros, que evacuaran la zona mientras siguieran existiendo aviones comerciales en ruta.

Trump piensa atacar a Irán
Trump sopesa un ataque a Irán
Foto: AFP/Gemini
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad