Madre e hija, las víctimas del accidente de bus que salió de Bucaramanga a Yopal

Lo que comenzó como una celebración familiar por el grado universitario de una joven como médica veterinaria terminó en tragedia. La madrugada del lunes 2 de marzo, un bus afiliado a la empresa Libertadores cayó a un abismo en la vía de La Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola, hacia el Alto de la Virgen, dejando como saldo la muerte de dos mujeres.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Ana Lucía Delgado y su hija Haddy Trujillo, reconocida empresaria del municipio de Saravena. Madre e hija regresaban a casa luego de asistir a la ceremonia de grado de la otra hija y hermana de Haddy, quien recibió su título profesional en la Universidad Cooperativa de Colombia.

La Alcaldía de Saravena lamentó públicamente el fallecimiento de las dos mujeres. “Lamentamos profundamente la partida de Haddy Trujillo, joven empresaria que creyó en el desarrollo de nuestro municipio y de su madre, Ana Lucila Delgado. Su huella permanecerá en nuestra comunidad. A su familia y seres queridos, nuestro abrazo solidario. Que el amor que sembraron sea hoy su consuelo”, publicó la administración municipal en su cuenta oficial de Facebook.

En el siniestro también resultaron heridas otras siete personas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales en los municipios de Toledo, Norte de Santander, y Cubará, Boyacá.



Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente.