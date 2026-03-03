Remesas de los colombianos en el exterior superaron las exportaciones de petróleo en 2025

Las remesas de los trabajadores colombianos siguen disparadas y superan los ingresos que recibe hoy el país por cuenta de las exportaciones de cualquier producto, incluyendo el petróleo, o por cuenta del turismo, según datos de la balanza de pagos del Banco de la República.

El envío de recursos de los colombianos a casa está en su punto más alto en 24 años, es decir, desde que se llevan registros. Solo el año pasado el crecimiento fue de 10.6 % equivalente y totalizaron 13.0958 millones de dólares.

La revolución digital impulsa las remesas: giros más rápidos, seguros y baratos Foto: ImageFx

Detrás de las remesas vienen los ingresos de dólares al país por cuenta del petróleo: nuestro principal producto de exportación. Por ventas de petróleo, el país recibió el año pasado 12.480 millones de dólares: una caída de más del 16 %.

Dólares Foto: AFP

Las remesas también superaron los ingresos en dólares que el turismo le está dando al país. La llegada de turistas internacionales sigue creciendo y llegó a representar el año pasado 9.247 millones de dólares. Datos oficiales apuntan a que más de 5 millones de visitantes extranjeros llegaron al país el año pasado.



Las remesas siguen llegando principalmente de España y Estados Unidos, en un contexto en el que más colombianos migraron a esos países y en que esos países tuvieron crecimiento económico y más empleos.