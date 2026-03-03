Sismo de magnitud 4.0 sacude el área de influencia del Volcán Nevado del Huila

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín oficial informando sobre un evento sísmico de relevancia registrado en la mañana de este martes, 3 de marzo de 2026. De acuerdo con el reporte técnico, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:38 hora local, alcanzando una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El epicentro se localizó en jurisdicción del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, una zona caracterizada por su compleja actividad tectónica y su cercanía a estructuras volcánicas de gran importancia.

Detalles técnicos del evento

El informe del SGC detalla que el sismo tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, específicamente situada en 1 km, lo que lo categoriza como un sismo superficial. Esta característica es determinante en la percepción del movimiento por parte de la población, ya que los eventos a poca profundidad tienden a sentirse con mayor intensidad en las áreas circundantes al epicentro.

Las coordenadas exactas del evento fueron establecidas en latitud 2.93 y longitud -76.02. Geográficamente, el punto de origen se situó a:

28 km de Toribío (Cauca).

de Toribío (Cauca). 32 km de Páez (Belalcázar, Cauca).

de Páez (Belalcázar, Cauca). 38 km de Corinto (Cauca).

Relación con el Volcán Nevado del Huila

Uno de los puntos que mayor atención ha generado entre los expertos es la ubicación del sismo dentro del área de influencia del Volcán Nevado del Huila. Este volcán es el punto más alto de la cordillera central de los Andes en Colombia y se mantiene bajo una vigilancia constante debido a su historial de actividad y el riesgo de flujos de lodo (lahares) en las cuencas de los ríos que nacen en sus glaciares.

Aunque la ocurrencia de sismos en zonas volcánicas puede estar asociada al movimiento de fluidos internos, el SGC mantiene el nivel de actividad del volcán bajo estrictos protocolos de monitoreo para determinar si existe una relación directa entre este evento tectónico y posibles cambios en la dinámica interna del edificio volcánico.

Impacto y Respuesta de las Autoridades

Tras el movimiento, se activaron los protocolos de revisión en las capitales y municipios cercanos. En ciudades como Popayán, Cali, Neiva y Armenia, los ciudadanos reportaron haber sentido la vibración, aunque de manera leve dada la distancia al epicentro. Hasta el cierre de este informe, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los cuerpos de socorro locales en Cauca no han reportado daños estructurales graves ni víctimas humanas.

El departamento del Cauca se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, donde convergen fallas geológicas activas como la falla de Romeral. Las autoridades han reiterado el llamado a la calma y han instado a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de canales oficiales para evitar la propagación de noticias falsas que puedan generar pánico innecesario.