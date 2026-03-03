¿Cartel de oncología? Denuncian que a Clinaltec llevan pacientes de todo el país; clínica lo niega

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, ha denunciado públicamente lo que denomina un "cartel de la oncología" o "cartel del cáncer".

La denuncia apunta a un esquema de remisiones masivas de pacientes de la Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec, en Ibagué, señalando un incremento desproporcionado en el número de traslados y facturación en los últimos años.



Un crecimiento exponencial bajo la lupa

En diálogo con Mañanas Blu, la representante Miranda, los datos suministrados por la propia Nueva EPS revelan un crecimiento inusual en las remisiones hacia Clinaltec. Mientras que en el año 2023 se registraron 176 pacientes remitidos, para el año 2025 la cifra ascendió a 1.846, lo que representa un incremento del 1000%.

Foto: Universidad Javeriana.

Tan solo en enero de este año, se remitieron 222 pacientes, superando en un solo mes el total de todo el año 2023.

Este aumento en el volumen de pacientes ha tenido un impacto directo en las finanzas de la institución. Miranda sostiene que la clínica pasó de facturar 980 millones de pesos en 2023 a tener una cartera de 11.000 millones de pesos en 2025. Ante estas cifras, la congresista cuestiona la justificación de tales movimientos financieros y operativos.



Traslados injustificados desde regiones apartadas

Uno de los puntos más críticos de la denuncia son los traslados de pacientes desde departamentos como Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bogotá y la Costa Atlántica hacia Ibagué. La representante señala que la ley exige que los traslados se realicen dentro de la zona local o regional más cercana al paciente.



Miranda cuestiona por qué se envían pacientes a Tolima cuando existen IPS habilitadas mucho más cerca. Por ejemplo, mencionó que en el Valle del Cauca hay tres IPS que prestan servicios oncológicos y en Bogotá existen ocho, por lo que el traslado a Ibagué resulta, a su juicio, injustificado.

Paciente con cáncer de próstata Foto: Meta IA, referencia

Además, denunció que de los 3.000 pacientes remitidos, solo a 600 se les cubrieron los viáticos, obligando a más de 1.400 personas a costear el traslado de su bolsillo.



La respuesta de Clinaltec y el vínculo político

Por su parte, la clínica Clinaltec ha respondido mediante un comunicado asegurando que, a pesar de las deudas de la Nueva EPS, ellos son de las pocas instituciones que mantienen la atención a los pacientes, mientras otras IPS han cancelado servicios por falta de pago. No obstante, Miranda desmiente esta versión citando una malla de la Nueva EPS que confirma que aún hay múltiples IPS operando en departamentos como Antioquia, Atlántico, Quindío y Valle del Cauca.

Otro aspecto controvertido es la supuesta relación de amistad entre el dueño de la clínica y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque la representante aclaró que no vincula esta denuncia con temas electorales o proselitistas, enfatizó que la cercanía entre ambos es "ampliamente conocida en la región".

Publicidad

Escuche aquí en la entrevista: