Guerra en Irán
Amenaza en Hidroituango
JEP
Elecciones 2026

Cayó motoladrón con 11 celulares y un arma traumática en el sur de Bogotá: así atracaba

Cayó motoladrón con 11 celulares y un arma traumática en el sur de Bogotá: así atracaba

El hombre, de 24 años, fue capturado tras un plan candado en el sector de Bosa. Es señalado de cometer hurtos bajo la modalidad de atraco y raponazo.

