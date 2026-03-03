Cayó motoladrón con 11 celulares y un arma traumática en el sur de Bogotá: así atracaba

La Policía capturó a un peligroso motoladrón en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Al momento de la captura, este criminal tenía en su poder 11 teléfonos móviles y un arma tipo traumática que usaba para cometer los atracos.

De acuerdo con las autoridades, la captura se produjo gracias a una denuncia ciudadana y a las labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la estación de Policía Bosa. Los policías ubicaron una motocicleta que había sido señalada como involucrada en un atraco en inmediaciones del CAI Brasilia.

Tras activar un plan candado en la zona, los patrulleros interceptaron al conductor, un hombre de 24 años. Durante el registro le encontraron en su poder un arma traumática y 11 celulares, cuya procedencia procedió a ser verificada por las autoridades judiciales.

Según información preliminar, el capturado estaría vinculado a varios hurtos de celulares cometidos bajo la modalidad de atraco y raponazo, aprovechando el factor oportunidad para despojar a sus víctimas de los dispositivos en vía pública.



El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros casos similares en la localidad.