Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Trump dice que se están cumpliendo los objetivos antes de lo previsto en Irán

Trump dice que se están cumpliendo los objetivos antes de lo previsto en Irán

En medio de la escalada de tensiones, Trump aseguró que las operaciones militares avanzan más rápido de lo planeado y que Washington mantiene ventaja estratégica frente a Irán.

