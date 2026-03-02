Irán dice que atacó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Irán dice haber lanzado ataque contra la oficina del primer ministro israelí, esto según los Guardianes de la Revolución.



Irán asegura que la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz fue atacada el domingo

El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.

En declaraciones ante la prensa en Viena, el diplomático dijo que "una vez más, atacaron ayer (domingo) las instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas de Irán".

Al ser preguntado, Najafi confirmó que se trata de Natanz, si bien unos minutos antes el director general del OIEA, Rafael Grossi, había dicho que no disponía de indicios de nuevos ataques contra instalaciones atómicas en Irán

"Martirizaron a nuestro Líder Supremo (Ali Jamenei), quien era el único erudito musulmán que prohibía completamente las armas nucleares", aseguró el diplomático iraní.



Najafi calificó los ataques iniciados el sábado por la mañana como "ilegales, criminales y brutales", al tiempo que acusó a Estados Unidos de usar "mentiras, el engaño y la tergiversación" como "herramienta fundamental" de su política exterior.

En desarrollo...