En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Irán dice que atacó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Irán dice que atacó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.

Publicidad

Publicidad

Publicidad