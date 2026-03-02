En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos personas muertas y varias heridas en accidente de bus que salió de Bucaramanga a Yopal

Dos personas muertas y varias heridas en accidente de bus que salió de Bucaramanga a Yopal

El bus afiliado a la empresa Libertadores había salido de Bucaramanga con destino a Yopal, Casanare.

Publicidad

Publicidad

Publicidad