Dos personas muertas y varias heridas en accidente de bus que salió de Bucaramanga a Yopal

Un grave accidente de un bus afiliado a la empresa Libertadores que cayó a un abismo dejó a dos personas muertas y varias heridas. El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes 2 de marzo en la vía de la Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola hacia el Alto la Virgen.

En el bus que había salido de Bucaramanga con destino a Yopal, viajaban nueve personas, según el reporte inicial. Dos ambulancias, una del corregimiento de Samoré del municipio de Toledo y otra del hospital de Cubará, Boyacá, llegaron hasta el punto de la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

#Atención Dos personas muertas y varias heridas dejó accidente de un bus de la empresa Libertadores en la Ruta dela Soberanía, entre Norte de Santander y Arauca. El vehículo había salido de Bucaramanga con destino a Yopal #MañanasBlu pic.twitter.com/NGJOjUnr5s — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 2, 2026

Las autoridades investigan las causas del accidente, en el sitio realizan el levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas fatales que dejó este siniestro vial.

En desarrollo...