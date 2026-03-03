Uno de los clubes más historicos de Alemania busca formar futbolistas en Colombia: jugó hasta Borré

El Werder Bremen adelanta en Colombia un proyecto orientado a la formación de talentos juveniles, como parte de su proceso en el mercado latinoamericano.

Dominik Kupilas, encargado de relaciones de negocios y globalización del club, señaló que Colombia representa un punto de interés para la visibilidad de la institución en el mercado latinoamericano, tanto en el ámbito deportivo como en procesos de formación y acompañamiento a niños y jóvenes.

El club alemán ya realizó procesos de scouting en Medellín, Bogotá y Cali, con el objetivo de identificar jóvenes futbolistas e iniciar procesos formativos que integren las características del jugador colombiano con la estructura del fútbol europeo.

“El mercado de fútbol en el país es importante y los jugadores en general son fuertes técnicamente, tienen temperamento fuerte y eso es algo que nos encanta y son un tipo de jugadores para todas las ligas del mundo”, explicó Kupilas.



Desde 2023, el Werder Bremen adelanta actividades de desarrollo futbolístico en Medellín. El programa incluye sesiones de entrenamiento híbridas dirigidas a niños de la zona y espacios de diálogo con entrenadores locales.

El club también manifestó que busca ampliar su presencia institucional en Colombia y fortalecer la relación con la Bundesliga. Kupilas indicó que el impacto del programa se evaluará con el tiempo, a partir del número de niños vinculados y de entrenadores que continúen el proceso de formación, además de la posibilidad de contar con más jugadores colombianos en Bremen.