¿Habrá fecha del fútbol colombiano durante el día de elecciones del 8 de marzo?

A partir de las 8:00 de la mañana del próximo 8 de marzo, millones de colombianos podrán salir a votar para la conformación del nuevo Congreso de la República al igual que en la consulta de los precandidatos presidenciales antes de la primera vuelta en el mes de mayo.

No obstante, los amantes del fútbol siguen al pendiente de su equipo en este primer semestre de la Liga BetPlay, pero al haber ley seca u otras restricciones por las elecciones se preguntan si este fin de semana se disputará o no la liga local, siendo la respuesta es que no, pero sí hay algunos partidos programados durante estos días.

Elecciones 2026.

¿Por qué no hay fútbol colombiano durante elecciones?

La decisión corresponde a una decisión por parte de la Dimayor de respetar y el compromiso por el proceso democrático en Colombia, por ende, al no haber eventos programados se facilita el despliegue de la fuerza pública y el tiempo de las personas para asistir a las urnas para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral.



¿Qué partidos habrá durante el fin de semana de elecciones?

Si bien no habrá fútbol el 8 de marzo, Dimayor sí confirmó partidos para el viernes, sábado y lunes para poner al día el calendario de la Liga BetPlay, respetando el proceso electoral.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Estos son los partidos de la Liga BetPlay este fin de semana

Viernes, 6 de marzo



Deportivo Cali vs. Once Caldas / 8:30 p.m.

Sábado, 7 de marzo



Águilas Doradas vs. Atlético Nacional / 4:00 p.m.

Lunes, 9 de marzo



Millonarios vs. Cúcuta Deportivo / 6:20 p.m.

¿Cuándo volverá a la normalidad la Liga BetPlay?

El calendario habitual de la Liga Habitual regresará el 13 de marzo cuando se dé inicio a la fecha 11, la cual irá hasta el domingo 15 con el duelo de cierre entre Junior de Barranquilla y Fortaleza en el Rogelio Martínez.