Condenan a exsecretaria de Planeación de San Vicente por irregularidades en contratación

A seis años y cuatro meses de prisión fue condenada la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de San Vicente de Chucurí, Lary Yajaira Mendoza Acevedo, tras ser hallada responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que evidenciaron irregularidades en la celebración de contratos durante su gestión.

De acuerdo con el ente acusador, “el 5 de marzo de 2008 la entonces funcionaria suscribió dos contratos mediante contratación directa. El primero, por más de $73 millones, tenía como objeto la recolección y traslado de residuos en el casco urbano del municipio. El segundo, por un valor superior a $161 millones, estaba destinado a la recolección de reciclaje y el barrido de calles en la misma localidad”.

La Fiscalía demostró que estos contratos se celebraron sin cumplir los requisitos esenciales exigidos por la ley. Además, el contratista no contaba con la idoneidad ni con la autorización requerida para ejecutar las actividades contratadas, y tampoco estaba autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para prestar ese tipo de servicios.



Además de la pena privativa de la libertad, Mendoza Acevedo deberá pagar una multa equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitada para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 90 meses.