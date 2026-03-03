En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Amenaza en Hidroituango
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en contrato de la Unidad de Víctimas

Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en contrato de la Unidad de Víctimas

En la denuncia recibida por el ente de control también se alertó manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad