Guerra arancelaria: Trump dice que EEUU "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto del Gobierno de México como del de Canadá.

Aranceles de Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

