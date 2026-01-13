Cinco menores han resultado lesionados en Cartagena con pistolas de hidrogel

Aunque las pistolas de hidrogel se convirtieron en uno de los juguetes más populares durante la temporada de Navidad en las calles de Cartagena, el uso de estos artefactos en menores de edad ha encendido las alertas de los profesionales de la salud por el aumento de accidentes asociados a estos elementos.

La clínica Casa del Niño de Cartagena alertó que en las últimas semanas se han registrado cinco casos de menores de edad lesionados con pistolas de hidrogel. Tres de los niños resultaron con traumas en los ojos y dos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente en los oídos tras ser impactados con los balines de estas pistolas.

El director científico de la Casa del Niño, Hernando Pinzón, advirtió que los daños producidos por estos artefactos pueden ser severos.

“Hemos tenido casos ya no solo de traumas en los ojos, sino también en los oídos de niños que llegan afectados por las armas de hidrogel. Es preocupante porque ya hay reportes en otras ciudades donde se presentan traumas más severos en los ojos. Afortunadamente, los casos que hemos atendido no tienen esa característica de daño ocular, porque puede haber desprendimiento de retina, sangrado intraocular e incluso pérdida de la visión”, detalló el médico.



Asimismo, el profesional de la salud hizo un llamado urgente a los padres de familia y cuidadores.

“Nuestro llamado es a los padres y a los jóvenes a que eviten jugar con este tipo de cosas, porque esto no es un juego: es una amenaza para la salud de los niños y la salud en general”.

La Casa del Niño también advirtió que la manipulación inadecuada de los balines de hidrogel puede causar lesiones en el oído o la nariz, además de riesgos como asfixia u obstrucción intestinal por ingestión accidental, especialmente en niños pequeños.