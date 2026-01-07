CCI denunció cobros ilegales en el peaje Sabanagrande de la vía Cartagena-Barranquilla

Las denuncias por cobros ilegales en peajes del país continúan generando preocupación. Esta vez, la alerta se encendió en el peaje de Sabanagrande, ubicado en la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, donde se estarían realizando recaudos irregulares desde hace varios días.

Frente a esta situación, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, se pronunció a través de sus redes sociales y pidió una actuación inmediata de las autoridades. El dirigente gremial calificó estos hechos como inadmisibles y advirtió que están afectando directamente la operación del peaje y el normal tránsito por este importante corredor vial.

“Dichas actividades —inadmisibles, valga recalcar— cobran mayor gravedad si se tiene en cuenta que, dentro del contexto de finalización anticipada del contrato de concesión del mencionado corredor, se genera la imposibilidad de operar con normalidad las estaciones de peaje: Turbaco y Sabanagrande, entre otras”, afirmó el presidente de la CCI.

Así quedó el peaje La Lizama, cerca de Barrancabermeja, tras atentado terrorista. // Suministrada Gobernación de Santander.

Añadió que los cobros ilegales podrían constituir un delito de captación ilegal de recursos públicos, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes. Según indicó, la Fiscalía ya cuenta con material probatorio que permitiría avanzar en la judicialización de los responsables.



También se prendió la alerta debido a que lo ocurrido en Sabanagrande no sería el único caso. De acuerdo con la asociación, acciones similares se han presentado en otros corredores viales de la región Caribe, generando impactos negativos en la seguridad vial, la movilidad y la confianza y tranquilidad de los viajeros.

Desde el sector de infraestructura insisten en la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para frenar estas acciones ilegales y garantizar la normal operación de los peajes en el país.