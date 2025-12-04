En vivo
María Consuelo Araujo, nueva presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura

La junta directiva del gremio aprobó el nombramiento de la exministra y su posesión se dará en febrero de 2026, fecha en la que Juan Martín Caicedo entregará el cargo.

María Consuelo Araujo, nueva presidenta de la CCI.
Foto: CCI, Sainc, Integración Social.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

