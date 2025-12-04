En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia deberá triplicar su capacidad renovable para evitar un déficit eléctrico en 2028

Colombia deberá triplicar su capacidad renovable para evitar un déficit eléctrico en 2028

La Asociación de Energías Renovables advirtió que el país necesita triplicar su capacidad actual para evitar un déficit eléctrico en los próximos años, un escenario que, según cifras oficiales, podría presentarse hacia 2028.

Publicidad

Publicidad

Publicidad