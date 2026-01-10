En Cartagena investigan muerte de un menor en incendio de una vivienda

Una tragedia enluta al barrio Flor del Campo, en el sur de Cartagena. Un menor de cuatro años murió en medio del incendio de una vivienda que se registró durante la tarde de este sábado 10 de enero.

De acuerdo al reporte de las unidades de Bomberos que atendieron la emergencia en la manzana 1B de este popular sector de la ciudad, el cuerpo del menor fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda una vez fueron controladas las llamas.

“Al llegar al lugar, se evidenció que la comunidad había logrado sofocar las llamas utilizando arena. Durante la inspección de la vivienda, lamentablemente, se encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un menor, de 4 años de edad, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales”, explicó Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Las autoridades investigan si el menor se encontraba solo en la vivienda y quién estaba a su cargo. Entretanto, las autoridades distritales reiteraron las recomendaciones a la comunidad, especialmente en esta temporada en la que se presentan altas temperaturas.

