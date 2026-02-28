En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Luego de tres días, hallan cuerpo de niña de 6 años que cruzaba en garrucha el río Currulao en Turbo

Luego de tres días, hallan cuerpo de niña de 6 años que cruzaba en garrucha el río Currulao en Turbo

Su abuela, una adulta mayor de 64 años de edad había sido encontrada el mismo día de la emergencia, tras la creciente de este afluente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad