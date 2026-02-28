Luego de tres días, hallan cuerpo de niña de 6 años que cruzaba en garrucha el río Currulao en Turbo

Urabá sigue siendo epicentro no sólo de nuevas inundaciones, si no del fallecimiento de ciudadanos que en medio de los problemas que tienen de conexión por la caídas de puentes y destrucción de sus vías, tienen que arriesgar su vida.

Es el caso de la señora Nayibe Hernández, de 61 años y su nieta María Elena de 6 años, ambas de la comunidad indígena La Arenera, quienes murieron luego de montarse a lo que se conoce como garrucha y cruzar el río Currulao de Turbo, con tan mala suerte que por el peso y el aumento del caudal del afluente, se las llevó.

Aunque de inmediato el cuerpo de bomberos y la Defensa Civil iniciaron la búsqueda de las dos mujeres, en un primer momento sólo fue hallada la adulta mayor, por lo que las labores se concentraron en la búsqueda de María Elena Angel Mora, que en las últimas horas fue avistada a la orilla del afluente, cerca de la finca Madrigal, por un trabajador del sector que dio aviso a los organismos de socorro.

El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, le recomendó a las comunidades no acercarse a los afluentes para evitar más tragedias.



"Estamos haciéndole un llamado a la gente que tengamos muchas precauciones, sobre todo con estas crecientes que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar", indicó.

Vale la pena recordar que hay una tercera persona desaparecida en esa subregión. Se trata del conductor de una motocicleta identificado como Félix Antonio de 22 años, que no se habría percatado del aumento del caudal del río Carepa, a la altura del sector Piedras Blancas de Necoclí, y fue arrastrado por la corriente. Allí se mantiene otro frente de búsqueda.