Estos son los presos políticos que han sido liberados en Venezuela

Venezuela comenzó a liberar este jueves a un "número importante" de detenidos por razones políticas, lo que según la Casa Blanca muestra la influencia de Donald Trump en el país tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Son las primeras excarcelaciones bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, quien asumió tras los bombardeos de Estados Unidos el sábado que condujeron a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Entre los primeros liberados están el excandidato presidencial Enrique Márquez, el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, y cinco españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quien tiene doble nacionalidad.

Sobre la media noche, fue liberado Larry Arcesio Osorio, un sargento mayor de Segunda del Ejército venezolano, detenido el 6 de agosto de 2021 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el caso relacionado con la ONG Fundaredes.



Fue llevado desde el estado Apure hasta El Helicoide en Caracas y permanece privado de libertad bajo acusaciones como traición a la patria, terrorismo e instigación al odio, vinculadas a la causa contra defensores de derechos humanos. Su detención se produjo cuando agentes buscaban a su hermano, Rubén Darío Osorio, activista en Fundaredes; Larry no estaba relacionado directamente con esa labor.

"Ya terminó todo", dijo Márquez, detenido hace un año, tras recobrar la libertad junto con un cercano colaborador de la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien será recibida por Trump la próxima semana.

El objetivo es promover la "convivencia pacífica", dijo el jefe de la Asamblea legislativa, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, al anunciar las liberaciones.

"Es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano", afirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.

En medio de afirmaciones de Trump de que dictará decisiones al gobierno interino, especialmente en cuestiones petroleras, Delcy Rodríguez negó este jueves que su gobierno esté subyugado.

"No estamos subordinados ni estamos sometidos, aseguró en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo, incluidos 32 cubanos.

"Tenemos compromiso y lealtad" con Maduro, añadió, y sostuvo que que durante el ataque "nadie se entregó" y "hubo combate".

Al tributo asistió el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.

Tras el ataque, Maduro y Flores fueron llevados a Nueva York para enfrentar un proceso por narcotráfico y otros cargos.