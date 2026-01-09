En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Venezuela considera venta de crudo a EEUU una transacción entre Gobiernos "independientes"

Venezuela considera venta de crudo a EEUU una transacción entre Gobiernos "independientes"

"Esa es una simple venta, es una transacción comercial entre dos Gobiernos legítimos e independientes", dijo Rodríguez, en declaraciones a la prensa en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, que fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Una mujer pasa junto a un mural que representa una bomba de petróleo en una calle de Caracas el 7 de enero de 2026.
Una mujer pasa junto a un mural que representa una bomba de petróleo en una calle de Caracas el 7 de enero de 2026.
Foto: Juan BARRETO / AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad