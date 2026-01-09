En vivo
Blu Radio  / Mundo  / La Casa Blanca celebra liberación de presos en Venezuela como "ejemplo de su influencia"

La Casa Blanca celebra liberación de presos en Venezuela como "ejemplo de su influencia"

Las palabras de la portavoz llegan después de que el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunciara hoy la liberación inmediata de "un número importante de personas", que incluyen a venezolanos y extranjeros, que se encontraban presas en el país suramericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth (izq.), y la fiscal general, Pam Bondi (der.), habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

