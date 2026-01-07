En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Casa Blanca dice que dictará órdenes a Venezuela y recibirá petroleras en EEUU para “negociar”

Casa Blanca dice que dictará órdenes a Venezuela y recibirá petroleras en EEUU para “negociar”

La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt anunció también que todos los ingresos de la venta de crudo serán depositados en "cuentas controladas por Estados Unidos".

Casa Blanca dice que dictará órdenes a Venezuela y recibirá petroleras en EEUU para “negociar”
Casa Blanca dice que dictará órdenes a Venezuela y recibirá petroleras en EEUU para “negociar”
Fotos: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad