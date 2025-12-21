En vivo
Delcy Rodríguez anunció zarpe de un buque de Chevron desde Venezuela con crudo hacia Estados Unidos

La vicepresidenta anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos".

Buque de Estados Unidos en el Caribe.
Buque de Estados Unidos en el mar Caribe.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

