En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos interceptó tercer buque petrolero cerca de las costas de Venezuela

Estados Unidos interceptó tercer buque petrolero cerca de las costas de Venezuela

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las razones del abordaje ni sobre la carga de la embarcación.

Trump toma medidas con petrolero sancionados de Venezuela
Trump toma medidas con petrolero sancionados de Venezuela
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad