Casa Blanca dice que el acuerdo con Venezuela incluye crudo sancionado a bordo de buques

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el pacto anunciado un día antes por el presidente, Donald Trump, "trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos" a Venezuela, como parte de las presiones al presidente capturado, Nicolás Maduro.

Petrolero confiscado por EEUU a Venezuela
Petrolero confiscado por EEUU a Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

