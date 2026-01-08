En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / Liberados en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri

Liberados en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri

En video quedó registrado el primer abrazo con sus familiares tras salir del Helicoide.

Excarcelan al excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri
Excarcelan al excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri
Foto: captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad