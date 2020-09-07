Blu Radio SEBIN
SEBIN
-
Liberados en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri
En video quedó registrado el primer abrazo con sus familiares tras salir del Helicoide.
-
Piedad Córdoba habría influido en fechas para liberar secuestrados y en negocios de Saab: testigo
En declaración a la Fiscalía Andrés Vásquez Moreno detalló el poder que tenía la líder política en medio de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC
-
General venezolano Raúl Baduel, que fue compadre de Hugo Chávez, murió en prisión por COVID-19
El oficial, que llegó a ser ministro de Defensa y consentido de Chávez, cayó en desgracia y en sus últimos años de vida se convirtió en un perseguido político del régimen de Maduro.
-
Desconocen paradero de médico colombiano detenido en Venezuela
Desde el sábado, abogados de la organización intentan confirmar el lugar de reclusión y las razones de la detención.
-
Liberan a corresponsales de Noticias Caracol y CNN en Caracas
La breve detención ocurrió cuando ambas informaban el operativo del SEBIN contra Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezolano.