En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / SEBIN

SEBIN

  • Excarcelan al excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri
    Excarcelan al excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri
    Foto: captura de video
    Venezuela

    Liberados en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri

    En video quedó registrado el primer abrazo con sus familiares tras salir del Helicoide.

  • Piedad Córdoba
    Piedad Córdoba.
    Foto: AFP
    Nación

    Piedad Córdoba habría influido en fechas para liberar secuestrados y en negocios de Saab: testigo

    En declaración a la Fiscalía Andrés Vásquez Moreno detalló el poder que tenía la líder política en medio de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC

  • Raúl Baduel y Hugo Chávez
    Raúl Baduel y Hugo Chávez
    Foto: AFP
    Mundo

    General venezolano Raúl Baduel, que fue compadre de Hugo Chávez, murió en prisión por COVID-19

    El oficial, que llegó a ser ministro de Defensa y consentido de Chávez, cayó en desgracia y en sus últimos años de vida se convirtió en un perseguido político del régimen de Maduro.

  • Doctor - Médico - Foto referencia AFP
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Nación

    Desconocen paradero de médico colombiano detenido en Venezuela

    Desde el sábado, abogados de la organización intentan confirmar el lugar de reclusión y las razones de la detención.

  • 324639_BLU Radio, Caracol Noticias y CNN / Fotos: Caracol Noticias y AFP
    BLU Radio, Caracol Noticias y CNN / Fotos: Caracol Noticias y AFP
    Mundo

    Liberan a corresponsales de Noticias Caracol y CNN en Caracas

    La breve detención ocurrió cuando ambas informaban el operativo del SEBIN contra Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezolano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad