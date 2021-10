General venezolano Raúl Baduel, que fue compadre de Hugo Chávez, murió en prisión por COVID-19

El general Raúl Baduel, considerado uno de los presos políticos más emblemáticos de Venezuela por haber sido exministro de Defensa de Hugo Chávez , falleció en custodia por complicaciones del COVID-19, informó este martes el Fiscal General.

"Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID-19", escribió el fiscal Tarek Saab en Twitter.

El deceso del oficial retirado se produjo "mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes" y tras haber "recibido la primera dosis de la vacuna", añadió Saab.

La ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, también informó la muerte del general.

Baduel, que falleció con 66 años, ayudó a restituir a Chávez tras el golpe de Estado de abril de 2002 que lo sacó brevemente del poder. En 2004 fue nombrado comandante general del Ejército, cargo que ejerció hasta 2006, cuando fue nombrado ministro de Defensa.

Pasó a retiro en 2007. Ese año se convirtió en adversario del chavismo, manifestándose contra una reforma a la Constitución promovida por Chávez.

Publicidad

En 2009 fue detenido bajo cargos de corrupción y purgó una pena de casi ocho años.

Tras salir en libertad en 2015, fue nuevamente encarcelado en 2017 acusado de conspiración contra el actual presidente Nicolás Maduro, que lo destituyó de la Fuerza Armada y degradó.

Sus familiares dijeron haberse enterado de la muerte por Twitter. "Yo ni siquiera, por caridad, he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno", declaró su esposa, Cruz Zambrano de Baduel, al canal en internet EVTV.

Zambrano aseguró además que Baduel, a quien vio por última vez hace cuatro semanas, no tenía COVID. "A él cuando lo sacaron de La Tumba no tenía COVID, no es verdad, sé que lo vacunaron una semana antes de sacarlo de La Tumba".

Como "La Tumba" o El Helicoide se conoce a un centro de arrestos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas sobre el que pesan varias denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos.

"Con la muerte de Raúl Isaías Baduel ya son 10 los presos políticos que fallecen bajo custodia", señaló el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal dedicada a defender presos políticos.

Publicidad

Baduel es el tercer "preso político" muerto bajo custodia este año, recalcó Alfredo Romero, también miembro de Foro Penal.

Conozca más noticias de Colombia y el mundo: