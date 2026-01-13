Un violento atentado sicarial se registró la mañana de este martes 13 de enero contra los altos mandos de la cárcel de Neiva mientras se desplazaban por la vía que conduce al municipio de Rivera.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:03 a.m. en el sector de Los Olivos, donde sujetos armados interceptaron el vehículo particular y dispararon en al menos seis ocasiones contra sus ocupantes. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en el automotor viajaban el director del penal, el subdirector y el hijo del primero, un menor de 11 años.

Murió el hijo del director de la cárcel de Neiva tras ser herido en medio de un atentado a su padre

Como consecuencia de la agresión, el subdirector Renato Solano Osorio sufrió heridas de bala en el tórax y el abdomen, mientras que el menor de edad, segpun confirmaron, murió tras recibir un impacto en la cabeza.

Por su parte, el director de la institución, Edgar Enrique Rodríguez, y el conductor del vehículo resultaron ilesos tras la ráfaga de disparos. Las víctimas heridas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Neiva, mientras las autoridades despliegan operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles de este ataque.



En desarrollo...