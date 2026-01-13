En vivo
Murió el hijo del director de la cárcel de Neiva tras ser herido en medio de un atentado a su padre

Murió el hijo del director de la cárcel de Neiva tras ser herido en medio de un atentado a su padre

El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:03 a.m. en el sector de Los Olivos, donde sujetos armados interceptaron el vehículo particular y dispararon en al menos seis ocasiones contra sus ocupantes.

