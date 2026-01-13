Atentado contra directivos de cárcel de Neiva deja dos heridos, entre ellos un menor: están graves

Un atentado se registró en la madrugada de este martes 13 de enero contra el director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio, confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El ataque ocurrió cuando los funcionarios se movilizaban en un vehículo particular junto a un menor de 11 años, hijo del director del penal.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se presentó hacia las 7:03 de la mañana en el sector de Los Olivos, sobre la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, en el departamento del Huila. Hombres armados interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra sus ocupantes, en lo que las autoridades califican como un atentado directo.

Como resultado del ataque, el subdirector de la cárcel de Neiva, teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, resultó herido con un impacto de arma de fuego en la región intercostal derecha. El menor de edad recibió un disparo en la cabeza y su estado de salud fue reportado como crítico. El director del establecimiento penitenciario salió ileso del atentado.

Las personas heridas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Universitario de Neiva, donde reciben atención médica especializada. Entre tanto, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables y establecer los móviles del ataque, que ha generado máxima alerta en el sistema penitenciario del país. La información continúa en desarrollo.