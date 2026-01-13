En vivo
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Atentado contra directivos de cárcel de Neiva deja dos heridos, entre ellos un menor: están graves

Atentado contra directivos de cárcel de Neiva deja dos heridos, entre ellos un menor: están graves

Sicarios atacaron el vehículo en el que se movilizaban el director del penal, el subdirector y el hijo de uno de ellos en la vía Neiva–Rivera.

Director de la cárcel de Neiva, Renato Solano Osorio, sufrió un atentado junto a su hijo de 11 años
Director de la cárcel de Neiva, Renato Solano Osorio, sufrió un atentado junto a su hijo de 11 años
Por: Felipe García
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

