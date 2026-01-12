En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinDefensa viaja a EEUU para preparar encuentro entre Petro y Trump

MinDefensa viaja a EEUU para preparar encuentro entre Petro y Trump

El viaje del jefe de la cartera de Defensa se produce pocos días después de que Petro y Trump sostuvieran una conversación telefónica que rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, tras semanas de cruces verbales y desacuerdos por la política antidrogas y la situación en Venezuela.

“La defensa del siglo XXI no se mide solo en armas”: minDefensa en Industry Day España + Colombia
“La defensa del siglo XXI no se mide solo en armas”: minDefensa en Industry Day España + Colombia
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad