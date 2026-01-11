Llamada de Petro y Trump salvó una crisis diplomática: Sala de Prensa Blu, programa del 11 de enero

Sala de Prensa del domingo 11 de enero de 2026 dedicó su edición a analizar las profundas consecuencias políticas, humanitarias y económicas tras la captura de Nicolás Maduro, así como los impactos directos para Colombia y la región. El programa reunió testimonios y análisis clave para entender un escenario de transición cargado de riesgos e interrogantes.



Pedro Viveros: El analista político sostuvo que la captura de Maduro removió un bloqueo a la comunicación democrática regional y reconfigurará el mapa electoral colombiano, obligando a la izquierda a explicar su respaldo histórico al chavismo.

El analista político sostuvo que la captura de Maduro removió un bloqueo a la comunicación democrática regional y reconfigurará el mapa electoral colombiano, obligando a la izquierda a explicar su respaldo histórico al chavismo. Martín Rodil: El investigador afirmó que la caída del régimen era inevitable y denunció una red global de fraude electoral impulsada por el chavismo. Señaló que EE. UU. busca desmantelar por completo el cartel del poder en Venezuela.

El investigador afirmó que la caída del régimen era inevitable y denunció una red global de fraude electoral impulsada por el chavismo. Señaló que EE. UU. busca desmantelar por completo el cartel del poder en Venezuela. Wilmer Asuaje: El ex preso político relató las torturas en el Helicoide y contrastó ese horror con el trato legal recibido por Maduro. Denunció que aún existen miles de presos políticos y desaparecidos.

El ex preso político relató las torturas en el Helicoide y contrastó ese horror con el trato legal recibido por Maduro. Denunció que aún existen miles de presos políticos y desaparecidos. Luis Augusto Pacheco: El exdirectivo de PDVSA explicó que el interés de EE. UU. está en controlar y redirigir el petróleo venezolano. Se mostró escéptico frente a un cambio real con nuevos nombres en el poder.

El exdirectivo de PDVSA explicó que el interés de EE. UU. está en controlar y redirigir el petróleo venezolano. Se mostró escéptico frente a un cambio real con nuevos nombres en el poder. Jorge Mantilla: Advirtió que el ELN podría fortalecerse con la crisis venezolana y proyectarse como una guerrilla continental. Alertó sobre una transición violenta y desorden criminal en la frontera.

Advirtió que el ELN podría fortalecerse con la crisis venezolana y proyectarse como una guerrilla continental. Alertó sobre una transición violenta y desorden criminal en la frontera. José Manuel Restrepo: Señaló que la reconstrucción de Venezuela sería una gran oportunidad económica para Colombia, pero alertó sobre el déficit fiscal y el impacto del salario mínimo en el empleo formal.

Señaló que la reconstrucción de Venezuela sería una gran oportunidad económica para Colombia, pero alertó sobre el déficit fiscal y el impacto del salario mínimo en el empleo formal. Luis Carlos: Analizó el inicio de la temporada de premios de cine y recomendó películas con fuerte carga política. Destacó cómo Hollywood aborda temas como milicias armadas y migración.

Escuche el programa completo aquí: