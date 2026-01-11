Llamada de Petro y Trump salvó una crisis diplomática: Sala de Prensa Blu, programa del 11 de enero

Sala de Prensa del domingo 11 de enero de 2026 dedicó su edición a analizar las profundas consecuencias políticas, humanitarias y económicas tras la captura de Nicolás Maduro, así como los impactos directos para Colombia y la región. El programa reunió testimonios y análisis clave para entender un escenario de transición cargado de riesgos e interrogantes.
- Pedro Viveros: El analista político sostuvo que la captura de Maduro removió un bloqueo a la comunicación democrática regional y reconfigurará el mapa electoral colombiano, obligando a la izquierda a explicar su respaldo histórico al chavismo.
- Martín Rodil: El investigador afirmó que la caída del régimen era inevitable y denunció una red global de fraude electoral impulsada por el chavismo. Señaló que EE. UU. busca desmantelar por completo el cartel del poder en Venezuela.
- Wilmer Asuaje: El ex preso político relató las torturas en el Helicoide y contrastó ese horror con el trato legal recibido por Maduro. Denunció que aún existen miles de presos políticos y desaparecidos.
- Luis Augusto Pacheco: El exdirectivo de PDVSA explicó que el interés de EE. UU. está en controlar y redirigir el petróleo venezolano. Se mostró escéptico frente a un cambio real con nuevos nombres en el poder.
- Jorge Mantilla: Advirtió que el ELN podría fortalecerse con la crisis venezolana y proyectarse como una guerrilla continental. Alertó sobre una transición violenta y desorden criminal en la frontera.
- José Manuel Restrepo: Señaló que la reconstrucción de Venezuela sería una gran oportunidad económica para Colombia, pero alertó sobre el déficit fiscal y el impacto del salario mínimo en el empleo formal.
- Luis Carlos: Analizó el inicio de la temporada de premios de cine y recomendó películas con fuerte carga política. Destacó cómo Hollywood aborda temas como milicias armadas y migración.
Escuche el programa completo aquí: