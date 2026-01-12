En vivo
Venezuela excarcela a dos italianos, que regresarán a Italia en las próximas horas

Venezuela excarcela a dos italianos, que regresarán a Italia en las próximas horas

"Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia", declaró Tajani, explicando que "el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma".

Preso
Preso
Foto: AFP, imagen de referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

