El drama de un adulto mayor que necesita cirugía urgente: entuteló a Nueva EPS, ganó, y no lo operan

El caso de Hernando Ortiz, un hombre de 74 años, volvió a poner sobre la mesa las denuncias de usuarios contra la Nueva EPS por demoras en la autorización de procedimientos médicos, incluso después de fallos judiciales a su favor.

Su hijo, Juan Manuel Ortiz, relató en Mañanas Blu 10:30 que su padre ingresó en octubre del año pasado a la Clínica Versalles, en Cali, tras presentar dolor torácico y varios episodios de desmayo. Según explicó, fue remitido de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde le diagnosticaron una afección cardíaca crítica que requiere intervención quirúrgica.

De acuerdo con su testimonio, en ese momento el corazón del paciente funcionaba al 50 %. Cinco meses después, aseguró, su capacidad cardíaca se ha reducido a entre el 16 % y el 18 %, lo que agrava su estado de salud.



Tutelas falladas a favor

Ante la falta de autorización para la cirugía, la familia presentó un derecho de petición y posteriormente una acción de tutela. Según indicó Juan Manuel Ortiz, el juzgado falló a favor del paciente en noviembre, ordenando a la Nueva EPS garantizar la atención requerida.

Sin embargo, afirmó que, pese al fallo judicial, la operación no ha sido programada. El mismo juzgado abrió un incidente de desacato contra funcionarios de la entidad en el suroccidente de Cali por el presunto incumplimiento de la orden.



“El desacato fue ignorado. Aunque haya un fallo a nuestro favor, siguen negando la entrada de mi papá a una clínica para ser operado”, sostuvo.



¿Por qué no han operado a Hernando Ortiz?

Según relató el hijo del paciente, la respuesta reiterada que han recibido es que no hay disponibilidad de camas en las instituciones habilitadas para realizar el procedimiento.

La familia ha solicitado la remisión a centros médicos como la Clínica Imbanaco, la Fundación Valle del Lili y la Clínica de Occidente, que, según indicó, cuentan con la capacidad para practicar la cirugía requerida. No obstante, aseguró que hasta ahora no se ha concretado el traslado.

“Simplemente dicen que no hay camas, que no hay lugar donde puedan recibirlo”, afirmó.

Además de la insuficiencia cardíaca, Juan Manuel Ortiz explicó que su padre presenta edema pulmonar —acumulación de líquido en los pulmones— y que también ha requerido atención por afectaciones en su estado emocional derivadas de la prolongada hospitalización.

El paciente ha permanecido largos periodos en Unidad de Cuidados Intensivos mientras se define la autorización del procedimiento. Según su familia, el tiempo transcurrido sin intervención ha incidido en el deterioro progresivo de su condición.

El caso se da en medio de múltiples quejas de usuarios de la Nueva EPS en distintas regiones del país por demoras en la autorización de procedimientos y entrega de servicios de salud. La entidad cuenta con más de 11 millones de afiliados.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: