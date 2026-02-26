En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / El drama de un adulto mayor que necesita cirugía urgente: entuteló a Nueva EPS, ganó, y no lo operan

El drama de un adulto mayor que necesita cirugía urgente: entuteló a Nueva EPS, ganó, y no lo operan

El hijo del paciente afirmó que, pese al fallo judicial, la operación no ha sido programada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad