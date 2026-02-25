Pacientes con hemofilia quedan sin atención en IPS tras incumplimientos en pagos de Nueva EPS

La IPS Integral Solutions SD S. A. S. suspendió de manera inmediata la atención a los afiliados de Nueva EPS diagnosticados con hemofilia y otras coagulopatías, tras declarar la "imposibilidad absoluta" de continuar prestando los servicios por la falta de pago.

La medida aplica tanto para pacientes antiguos como para los que habían sido asignados de manera preliminar en enero de este 2026.

La entidad explicó que, aunque dispuso de la "capacidad técnica, científica y humana para iniciar el proceso de atención integral", Nueva EPS incumplió los acuerdos alcanzados el 16 de enero y el 20 de febrero.

Estos compromisos, que incluían aportes a las deudas que superan los $8.000 millones, eran indispensables para garantizar la ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos por esta población de alto costo, cuya atención implica recursos especializados, terapias permanentes y respaldo financiero oportuno.



Integral Solutions señaló que la falta de cumplimiento por parte de la EPS "limita e imposibilita completamente cualquier oportunidad de realizar la atención clínica integral para todos los usuarios".

Y que, de haber continuado con la prestación de servicios en esas condiciones, habría asumido "un riesgo inminente para la institución", pues no están dadas todas las garantías para sostener la operación y asegurar la calidad en la atención de pacientes con patologías complejas como la hemofilia.

Ahora, Nueva EPS deberá iniciar la reasignación de estos pacientes a otras instituciones que presten este tipo de servicios médicos, lo que significa un reto complejo, pues Integral Solutions SD S. A. S. tiene presencia en 17 departamentos y ha estado operando por más de 13 años.