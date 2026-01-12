En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Liberación de presos políticos en Venezuela: Foro Penal confirma 24 excarcelaciones

Liberación de presos políticos en Venezuela: Foro Penal confirma 24 excarcelaciones

Foro Penal publicó además en su cuenta de X una fotografía de varias de las mujeres excarceladas de La Crisálida, ubicada en Caracas.

Liberación de presos políticos en Venezuela: Foro Penal confirma 24 excarcelaciones
Liberación de presos políticos en Venezuela: Foro Penal confirma 24 excarcelaciones
Foto: Foro Penal
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad