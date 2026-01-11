En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Murió preso político que estaba encarcelado por criticar al régimen de Venezuela en Whatsapp

Murió preso político que estaba encarcelado por criticar al régimen de Venezuela en Whatsapp

Un policía con más de 20 años de servicio murió bajo custodia del régimen venezolano, presuntamente a causa de un derrame cerebral, en medio del proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado el jueves.

Publicidad

Publicidad

Publicidad