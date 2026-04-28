Atentado con explosivos en La Agustina, Santander de Quilichao, al norte del Cauca

Nuevamente se registró un atentado con explosivos en el sector de La Agustina, en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. De acuerdo con la información preliminar, el artefacto explosivo fue detonado al paso de un tractocamión que se movilizaba por este corredor vial.

El hecho generó afectaciones en la movilidad sobre la vía Panamericana, ya que son cientos los vehículos que permanecen represados en el sector.

En este momento las autoridades adelantan las labores de verificación en la zona para determinar con precisión lo ocurrido y y establecer posibles responsabilidades. Entretanto, se mantiene la recomendación a los conductores de transitar con precaución por la zona.