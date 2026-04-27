Atentados en la vía Panamericana afectan suministro de combustible y alimentos en el suroccidente

Los habitantes de Nariño y Cauca enfrentan un riesgo de desabastecimiento de combustible y gas, según han advertido distintos gremios empresariales, debido a las dificultades en el transporte y la distribución en la región.

Esta situación se presenta tras los recientes hechos violentos que han afectado corredores viales estratégicos, generando bloqueos, restricciones de movilidad y retrasos en la logística de suministro de los carrotanques.

“Recordemos que el abastecimiento de combustible de Nariño y de Cauca baja por la Vía Panamericana, es decir, estamos a punto de enfrentar una crisis de no tener combustible, esto nos va a afectar durísimo, pero además el gas licuado que llega hasta el departamento de Nariño llega por la Vía Panamericana, pero además el transporte de lácteos que vienen desde Nariño y desde el Cauca y que suben hasta el Valle”, dijo María Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.

Otra de las consecuencias derivadas del cierre de la vía Panamericana está relacionada con el abastecimiento de productos de la canasta familiar. Los ataques en este corredor y en varios municipios del Cauca han afectado el transporte de alimentos desde el sur del país hacia el Valle del Cauca, que impacta de manera negativa en el valor del producto.



“Nosotros dependemos prácticamente de toda la producción agrícola del suroccidente del país y también estamos hablando también del país vecino Ecuador, donde también nos ingresa aceite, panela, arroz, atún y bueno, del departamento de Nariño, especialmente la papa, la zanahoria, del departamento del Cauca, todo lo que son los lácteos. Los camiones están tomando la vía del Putumayo, pero esto hace que los fletes aumenten, ya que pues pasamos de 11 horas normales que es el tránsito por la vía Panamericana a 24 horas”, manifestó

Los gremios han hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales para que se adopten medidas que garanticen el tránsito seguro de los insumos. Asimismo, expresan su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en la economía local, el transporte público y las actividades cotidianas de la población.